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وظائف في الأوقاف.. تعرف على طريقة التقديم والأوراق

10:00 ص الإثنين 14 مارس 2022
وظائف في الأوقاف.. تعرف على طريقة التقديم والأوراق

وزارة الأوقاف

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(مصراوي):

بعد حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعلن وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل 28 وظيفة قيادية شاغرة في الوزارة، على النحو التالي:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لـ13 مديرية هي: (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية).

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لـ8 مديريات هي: (شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مطروح) .

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

والتقديم على هذه الوظائف يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

وزارة الأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المساجد

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