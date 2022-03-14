صحة الشيوخ: متابعة لملف المكملات الغذائية والتأكد من وصولها للمستهلك بسعر مناسب

(مصراوي):

ناقشت لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر خلال اجتماعها الأخير، دعم الصناعات الدوائية المصرية وآليات زيادة التصدير للمستحضرات الطبية المصرية والمعوقات التي تعوق دون تحقيق ذلك وكيفية وضع الدواء المصري في المكانة التي تليق به على خريطة التصدير العالمية بشكل عام وخريطة التصدير للدول الأفريقية كهدف اقتصادي واستراتيچي في آن واحد.

كما ناقشت اللجنة بعض المشكلات التي تواجه تسجيل وتصنيع ورقابة المكملات الغذائية والتي تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب لها بعيدًا عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بهذا الملف.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه متابع لما يدور في ملف المكملات الغذائية عن كثب، وما يدور في الجهات التنفيذية من تضارب في الاختصاصات مما دفع تلك الجهات لعمل بروتوكول مشترك لتنسيق العمل فيما بينها.

وأشار جزر، إلى أن اللجنة تهتم وتتابع تطورات الوضع في ملف "المكملات الغذائية" وما سيؤول إليه الوضع لنمو هذا السوق المهم، مع مراعاة مأمونية وفعالية هذه المكملات الغذائية ، ووصولها للمواطن المصري بسعر غير مبالغ فيه.