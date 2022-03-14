الثلاثاء.. الأزهر للفتوى يطلق الملتقى الفقهي الأول دعما لجهود التنمية المستدامة

كتب- محمود مصطفى:

يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدًا الثلاثاء ملتقاه الفقهي الأول تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة"، في مركز الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويُناقش المُلتقى عدة محاور أبرزها؛ "مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030م"، و"تجديد الخطاب الإفتائي ودوره في التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى "الفتوى الإلكترونية عند الجماعات المتطرفة وخطرها على التنمية المستدامة".

ويهدف الملتقى إلى دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، والتأصيل العلمي لدور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة، بجانب تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائي بما يدعم أهداف التنمية المُستدامة.

كما يسعى الملتقى، المزمع عقده بصفة دورية (ربع سنوية)، لإصدار توصيات علمية دقيقة للعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن التنمية المُستدامة، من خلال البحث والاطلاع على أبرز الأفكار والرؤى في مجال التنمية، وتحليلها بشكل علمي يتوافق مع منهج الأزهر الشريف، للرّد على الأفكار المُنحرفة والمُتطرفة في مجال الفتوى والتي من شأنها عرقلة جهود التنمية.

وينعقد المُلتقى بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ورئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، و حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وأسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.