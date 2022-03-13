القابضة للمياه تكرّم مهندسي الطاقة الجدد ضمن مشروع "إدارة مياه دلتا النيل"

(مصراوي):

كرّم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من مديرى الطاقة الجدد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، ضمن "مشروع إدارة مياه دلتا النيل" GIZ، والبالغ عددهم 22 مهندسًا، من الشركة القابضة، وشركات (الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه اﻹسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، الدقهلية، محافظات القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، قنا، القليوبية)، بعد اجتيازهم دورة تدريبية استمرت على مدار عام، واجتيازهم شهادة الاعتماد الدولية CEM الممنوحة من جمعية مهندسى الطاقة من الولايات المتحدة اﻷمريكية AEE.

وأكد رسلان، أن مشروعات ومسئوليات تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي كبيرة جدًا، ليكون العنصر البشري المؤهل هو ما يضمن استدامة الخدمة بكفاءة، لذا فالشركة القابضة منذ إنشائها تسعى إلى رفع كفاءة العاملين، والتوسع في برامج تدريبية جديدة تلبي احتياجات القطاع، وكان التعاون مع الوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولى فى مجال ترشيد الطاقة ساهم فى تحقيق نتائج سريعة، لاسيما أن مجال الطاقة يساهم على تعزيز القدرات المالية للشركات من خلال حسن إدارة اﻷصول، ويجب إدراج منظومة ترشيد الطاقة ضمن المخطط العام لتحديد اﻷولويات وآليات التطبيق العملي.

وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إدارة ترشيد الطاقة من أهم الإدارات بالشركة، ويجب أن تكون مشروعات الطاقة والتوسع في الطاقة الشمسية ضمن أولويات المرحلة القادمة، لا سيما أن هناك طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وهناك فرصة كبيرة لتطبيق ما تم دراسته وإعداد نموذج لمحطة نموذجية لترشيد الطاقة.

وأضاف، أن خطة الشركة لتوفير الطاقة والكهرباء تعتمد في المقام الأول علي التقنيات الجديدة التي يتم استخدامها بمشروعات المياه والصرف الصحي والطلمبات الموفرة للكهرباء، فضلا عن الإسراع ببرنامج الجودة العالمية وحصول عدد كبير من المحطات علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.