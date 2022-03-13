الطقس غدا الاثنين: شديد البرودة وأمطار.. وظاهرة تزيد الإحساس بالبرد

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين، بارد على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.

وأشارت الأرصاد إلى أنه هنك نشاط رياح على جميع المحافظات، ما يزيد الإحساس بالبرودة، وتكون حالة الأمواج على البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على القاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 09

الإسكندرية: العظمى 15 – الصغرى 09

بورسعيد: العظمى 15 – الصغرى 10

كاترين: العظمى 13 – الصغرى 03

سوهاج: العظمى 20 – الصغرى 10

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 11

حلايب: العظمى 25 – الصغرى 14

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