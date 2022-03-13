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خدمات الطب البيطري تكشف استعداداتها لشهر رمضان الكريم

09:46 م الأحد 13 مارس 2022
خدمات الطب البيطري تكشف استعداداتها لشهر رمضان الكريم

مديرية الطب البيطرى

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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، إن الهيئة أعلنت رفع حالة الطوارئ من أجل توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى توفير الكميات المعروضة من (اللحوم – الدواجن – الأسماك) ومنتجاتها لتوفيرها للمواطنين خلال شهر رمضان.

وقال محمود، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تم استخراج موافقات استيرادية للحيوانات الحية خلال شهري يناير وفبراير 2022 بواقع 1800 لعجول الذبيح الفورية، والتربية 148049، والجمال الحية 4880، والأغنام للذبيح الفوري 40130.

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