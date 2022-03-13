بطول 30 كم وتكلفة 2 مليار جنيه.. رئيس 6 أكتوبر يكشف تفاصيل تطوير طريق الواحات

كتب– أسامة علي:

تفقد المهندس المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس راضي خليل معاون رئيس الجهاز للطرق، والمهندس عمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

وأوضح النجار، أن طريق الواحات يبلغ طوله حوالي 30 كم، ويشمل تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16.75 متر مع استيعاب مسار "BRT" بدءً من التقاطع مع طريق "الجيزة / الفيوم" حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري الأوسطي لمدينة 6 أكتوبر ويربط بين مدن أكتوبر الثلاث مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة حدائق الأهرام ومتقاطعة مع الطريق الدائري ومحور العبور (وصلة دهشور الشمالية سابقًا) ومحور 26 يوليو.

وأضاف، أن الطريق يخدم بعض الكيانات الحيوية والتي تمثل خدمات ذات نطاق إقليمي مثل مدينة الإنتاج الإعلامي والإدارة العامة للمرور، وهيئة الإسعاف المصرية وسوق الجملة والمقابر، وكذلك بعض المولات الكبرى والمناطق السكنية المختلفة.