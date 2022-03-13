رئيسة "قومي المرأة" تنعى أنيسة حسونة: نموذج وطني عظيم

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والآسى "أنيسة حسونة" عضوة مجلس النواب سابقًا والكاتبة والباحثة السياسية والرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة العظيمة أنيسة حسونة قائلة: "فقدت مصر اليوم نموذج وطني عظيم وملهم للمرأة المصرية القوية المثابرة التي كرست حياتها لخدمة وطنها ومجتمعها بكل إخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها كما تعد رائدة من رائدات العمل الوطني، كما شرفت جميع المناصب التي تقلدتها".