الأرصاد: الليلة شديدة البرودة على كافة الأنحاء

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كافة الأنحاء، مضيفة أن الليلة ستشهد أيضًا نشاطًا كبيرًا للرياح على معظم المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية فقط.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري وفصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لكن وارد أن يكون هناك انخفاضات لكنها لن تكون مثل التي تحدث في فصل الشتاء.

وأضافت غانم لمصراوي، إنه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والتي تكون أقل من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

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