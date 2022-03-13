ممثل وزارة التجارة يكشف لـ"الشيوخ" سبب قرار وقف تصدير القمح

كتب- نشأت علي:

كشف أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة، أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة، قائلًا إن بعض التجار حاولوا تصدير السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد، قبل أن توقفهم الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رفعت، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع المهمة والضرورية في ظل الأزمة العالمية، كما تحدث عن إجراءات الوزراة تجاه المشتقات من تلك السلع.

بدوره عقب ممثل وزارة التجارة والصناعة: "بالفعل نتابع بشكل مستمر مع المنافذ ومع وزارة التموين، ونتصدى لأي تحايل على قرار وقف التصدير للسلع، وعندما نجد محاولة للتحايل على القرار بتصدير السلعة في شكل غير شكلها الأساسي، يتم إصدار قرار جديد بضم ذلك الشكل ومنعه من التصدير".

وتابع رفعت: "هناك أيضًا خطوات من جانب الدولة بالنسبة للاستيراد، حيث تم استثناء السلع المهمة من قرار الاعتمادات المستندية، أو أي قيود على الاستيراد لتسهيل الحصول على السلع المهمة في ظل الأزمة الحالية".

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا.