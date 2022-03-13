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زاهي حواس يهدي كتاب "الحياة في الجنة" للملك أحمد فؤاد الثاني

08:04 م الأحد 13 مارس 2022
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    زاهي حواس يهدي كتاب الحياة في الجنة للملك أحمد فؤاد الثاني
  • عرض 3 صورة
    زاهي حواس يهدي كتاب الحياة في الجنة للملك أحمد فؤاد الثاني
  • عرض 3 صورة
    زاهي حواس يهدي كتاب الحياة في الجنة للملك أحمد فؤاد الثاني
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(مصراوي):

أهدى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر الأسبق، نسخة من كتابه "الحياة في الجنة" والذي يروي فصولًا مهمة من تاريخ وحياة المصريين القدماء.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافة الدكتور ماجد فرج المؤرخ المصري، بحضور العديد من السفراء المصريين والأجانب.

وزار الملك أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته لمصر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، ومتحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا، وقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وشارع المعز، والسلطان حسن الرفاعي.

أحمد فؤاد الثاني زاهي حواس الآثار المصرية الحياة في الجنة ملك مصر

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