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إحباط تهريب 1500 قرص مخدر في المطار

07:59 م الأحد 13 مارس 2022
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    إحباط تهريب 1500 قرص مخدر في المطار
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب 1500 قرص مخدر في المطار
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب 1500 قرص مخدر في المطار
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة لتهريب 1500 قرص مخدر مع راكب مصري فور وصوله من اليونان، أخفاها على جسده وبين طيات ملابسه في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا، اشتبه محمد يوسف رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من اليونان، وبالعرض على فتحي فوزي، نائب مدير الإدارة، كلّف روضة طارق مأمورة الجمرك وعمرو عبدالمنعم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 150 شريط بكل شريط 10 أقراص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، تركيزات مختلفة بإجمالي 1500 قرص مخبأة بين طيات الملابس وعلى جسم الراكب.

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار القاهرة الدولي المطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
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