أمين سر "قيم الشيوخ" يطالب بالعمل لضبط الأسعار على أرض الواقع

(مصراوي):

طالب أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب خالد أبو الوفا بضرورة عمل كافة مؤسسات الدولة للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، تشكيل غرفة عمليات بالغرفة على مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها بالأسواق.

وقال أبو الوفا، إن هذه التحركات تأتي في إطار وجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار وتخفيف المعاناه عن كاهل المواطنين.

وطالب أمين سر قيم الشيوخ المواطنين بعدم الأنسياق وراء الشائعات وتخزين السلع الغذائية، مؤكدًا توافر المعروض منها خلال الفترة القادمة بالسواق.

وأكد أبوالوفا خلال لقائه بأعضاء الشعب التجارية للخضر والفاكهة ومحلات الجزارة والبقالة بمحافظة سوهاج ضرورة توفير المعروض من السلع الإستراتيجية بالاسواق.

ومن جانبه أكد محمود جابر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، ضخ كميات زيادة بالأسواق من السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والطماطم والبصل، وتأكيد عدم أرتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.