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رامي رضوان عن أنيسة حسونة: نموذج للتحدي والعزيمة

04:33 م الأحد 13 مارس 2022
رامي رضوان عن أنيسة حسونة: نموذج للتحدي والعزيمة

الإعلامي رامي رضوان

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القاهرة - مصراوي:

نعى الإعلامي رامي رضوان، أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وعضو مجلس النواب السابقة، والتي توفيت اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال رضوان عبر حسابه على فيسبوك: "فقدنا اليوم سيدة فاضلة شديدة الاحترام والرقي..جميلة الروح والطباع..نموذج للتحدي والعزيمة..ونموذج في أعمال الخير..السيدة الفاضلة ا. أنيسة حسونة".

وأضاف: "هذه السيدة العظيمة خاضت معركة طويلة مع السرطان..ولم تفارق الابتسامة والبشاشة وجهها. وداعا يا إبنة مصر الغالية جدا في جنة الخلد بإذن الله".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت حسونة، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

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