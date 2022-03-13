الجامعة الأمريكية بالقاهرة توقع بروتوكول مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، صباح اليوم الأحد، وذلك لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث على ملاعب الجامعة بحرم القاهرة الجديدة في الفترة من 22 إلى 27 مارس.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال. قام الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن الجامعة، بينما قام اللواء حازم الدمنهوجي نائب رئيس اتحاد الخماسي الحديث بالتوقيع ممثلاً عن الاتحاد.

وأعرب دلّال، عن سعادته البالغة لاستضافة الجامعة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في مجمعها الرياضي حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة هذه البطولة الهامة، وعن تعاون الجامعة تعاوناً وثيقاَ مع الاتحاد لإخراج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر والجامعة. من جانبه أكد صبحي على التعاون الوطيد والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في العديد من المجالات الرياضية.

جدير بالذكر، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد استضافت على ملاعبها مؤخرا نهائي بطولة الجامعات للإسكواش وبطولة الجامعات الدورة التاسعة والأربعين (الشهيد الرفاعي) التي شملت مسابقات في الكروس فيت وتنس الطاولة والسباحة والمبارزة والخماسي الحديث والكاراتيه وألعاب المضمار والميدان.