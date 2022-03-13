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ننشر موعد ومكان جنازة وعزاء أنيسة حسونة

04:22 م الأحد 13 مارس 2022
ننشر موعد ومكان جنازة وعزاء أنيسة حسونة

النائبة أنيسة حسونة

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كتب- يوسف عفيفي:

يُشيغ غدا الاثنين، جثمان الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابقة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بالبساتين.

وأعلنت أسرة الدكتورة "أنيسة" دفنها بمقابر "عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوي، على أن يتم العزاء في نفس اليوم بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة المغرب مباشرة.

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

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