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"المرض كان مستخبي ومنتظر لحظة الهجوم".. رولا خرسا تنعي أنيسة حسونة

04:19 م الأحد 13 مارس 2022
"المرض كان مستخبي ومنتظر لحظة الهجوم".. رولا خرسا تنعي أنيسة حسونة

أنيسة حسونة

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القاهرة - مصراوي:

نعت الإعلامية رولا خرسا، أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وعضو مجلس النواب السابقة، والتي توفيت اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت خرسا عبر حسابها على فيسبوك: "الست دي حاربت المرض اللي فاجأها وكتبت كتاب عن تجربتها وعن مساندة زوجها ليها.. كلنا صدقنا أما شفتاها أنها فعلا انتصرت عليه.. لكن الحقيقة أنه كان مستخبي ومستني اللحظة اللي يهجم ويرجع اكثر شراسة".

وأضافت: "حاجتين ساعدوا إنهم يطولوا عمرها الشوية دول، الأمل الي كانت متمسكة بيه وحب اللي حواليها ودعمهم ليها..بس في الأخر.. كل واحد فينا له معاد يروح فيه لحتة أحلى بكتير.. رحم الله أنيسة حسونة".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت حسونة، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

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