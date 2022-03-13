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إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة: "دا أنا كنت جايالك السبت أشوفك"

04:13 م الأحد 13 مارس 2022
إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة: "دا أنا كنت جايالك السبت أشوفك"

أنيسة حسونة

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القاهرة - مصراوي:

نعت الإعلامية إسعاد يونس، أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وعضو مجلس النواب السابقة، والتي توفيت اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت يونس عبر حسابها على فيسبوك: "رحتي فين يا أستاذة؟، دا أنا كنت جايالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت حسونة، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

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