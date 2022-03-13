تسبب التسمم الغذائي.. الزراعة تحذر من نمو فطري بالبيض.. ما السبب وطرق الحماية؟

كتب- أحمد مسعد:

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة، من وجود بقع على العديد من أطباق البيض.

وقالت على الصفحة الرسمية للطب البيطري على موقع "فيسبوك"، إن غسيل البيض قبل تعبئته يعمل على وجود قطرات ماء مع بعض الأتربة أو التلوث، تسبب نموا لبعض الفطريات، والتي بدورها تفسد البيض، وسيكون سببا في احتمالية حدوث تسمم غذائي.

وطالبت رئيس قسم الإرشاد، بضرورة عدم غسل البيض قبل التخزين، وضرورة إجراء عملية الغسل قبل الاستعمال بشكل مباشر.

وأوضحت سماح: قشرة البيض ليست صامتة وليست كتلة واحدة عكس جلدنا، بل هي غشاء رقيق جدا يعمل على منع وصول التراب وأي تلوث على القشرة إلى داخل البيضة.

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مخاطر تعرض البيض إلى التعفن؛ حيث تقل جودة البيض بالتدريج مع مرور الوقت والتخزين لفترة طويلة في الثلاجة؛ بسبب زيادة حجم الجيب الهوائي الموجود داخل البيض وزيادة رقة بياض البيض، وقد يتطور الأمر ليبدأ البيض في التعفن بسبب البكتيريا.

وقالت الدكتورة سهام صادق، طبيبة أول إرشاد بالمديرية، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على "فيسبوك"، إنه يجب أن يكون التخزين من 4 إلى 5 أسابيع بشرط عدم وجود كسر أو شروخ.

وأضافت سهام لـ"مصراوي"، أن قشرة البيضة المتشققة أو النحيفة أو المغبرة تشير إلى وجود خلل مرضي بداخلها، وبكسر البيضة يظهر تلون في صفار البيض إلى اللون الأسود أو الأخضر أو الأزرق؛ مما يشير إلى بداية نمو بكتيري.

وتابعت الطبيبة: "غرق البيضة في قاع الوعاء على جنب معناها أنها طازجة جدًّا، أو واقفة ليست على الجنب لكن ملامسة لقاع الوعاء يعني أنها صالحة للأكل؛ لكن قاربت على الانتهاء، أما الطفو على السطح فمعناه أنها ليست طازجة لكن ليست بالضرورة غير صالحة".