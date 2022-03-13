مايا مرسي ناعية أنيسة حسونة: "تركتي الدنيا قوية شامخة ومبتسمة"

كتب- محمد نصار:

نعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، والتي وافتها المنية اليوم الأحد نتيجة السرطان.

وقالت مايا مرسي، عبر صفحتها على فيسبوك: صديقتي الغالية لم تخلفي وعدك معي أبدا طوال سنوات المقاومة ولكن اليوم خلفتي الوعد بإرادة الله.. وتركتي الدنيا قوية شامخة ومبتسمة بعد التكريم.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: لن أنسى نظرتك وأنا أقول لك هنقوم تاني.. لن أنسى الابتسامة يومها ما حييت.. ولن نقول غير ما يرضي الله.. سنظل أنا وأنت وهيباق ورود الصلب إلى أن نلحق بك.

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.