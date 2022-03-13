نيابة عسكرية ووقف الدعم.. تطورات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية - فيديو

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة جدًّا في تطوير القطاع الزراعي؛ أبرزها مبادرة حياة كريمة التي قدرت بـ700 مليون جنيه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمثل 15% من الدخل القومي للبلاد.

وأضاف القرش، في لايف حصري لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجان من الزراعة والمحليات والأمن وقطاعات المجتمع؛ لرصد أية حالة تعدٍّ والتعامل معها على الفور، لافتاً إلى أن القانون أصبح قادرًا على حماية الأراضي الزراعية من خلال تقديم المخالفين إلى القضاء العسكري والحرمان من الدعم؛ سواء الأسمدة أو بطاقات التموين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة بأن التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الناتج القومي من الزراعة، والذي يحتوي على 25% من القوى العاملة وجزء كبير جدًّا من الصادرات السلعية المصرية.

ولفت القرش إلى أن الدولة المصرية توجهت منذ 2014 لزراعة مليون فدان؛ ويتم الانتهاء حالياً من 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، موضحاً أن الأراضي الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تعادل نفس قدرة وخصوبة الأراضي القديمة.

وأشار القرش إلى أنه لن تسمح الدولة بالاعتداء على أية رقعة أرض وحصول المعتدي على خدمات من الدولة؛ لأن الاعتداء على الأراضي الزراعية يمثل اعتداءً على كل مقومات التنمية داخل الدولة المصرية.