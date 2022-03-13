إعلان

مواقف تاريخية لا تتغير.. تفاصيل لقاء رئيس "النواب" ولي عهد الكويت

02:35 م الأحد 13 مارس 2022
مواقف تاريخية لا تتغير.. تفاصيل لقاء رئيس "النواب" ولي عهد الكويت

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على الأصعدة كافة؛ خصوصًا تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكدًا تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على المستويات كافة.

حنفي جبالي ولي عهد الكويت مجلس النواب مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. "الطرد بشروط"..محكمة النقض تُنصف أصحاب الإيجار القديم (مستند)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا