مواقف تاريخية لا تتغير.. تفاصيل لقاء رئيس "النواب" ولي عهد الكويت

كتب- مصراوي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على الأصعدة كافة؛ خصوصًا تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكدًا تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على المستويات كافة.