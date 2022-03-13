تدريس "السلامة والبيئة".. "طاقة الشيوخ" تدعم مقترح النائب محمود بكري

كتب- مصراوي:

حظى الاقتراح المقدم من النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، حول ضرورة تدريس مادة"السلامة والبيئة" في ظل التغيرات المناخية بدعم وتأييد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد الخالق عياد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بمقرها بالمجلس.

وأجاب النائب خلال اجتماع اللجنة عن استفسارات اللجنة حول ما ورد في الاقتراح برغبة المقدم منه، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا امتلاكه رؤية شاملة للمقترح المهم، والذي يتواكب مع التطورات العالمية، والتي تؤكد مخاطر تجاهل التغيرات المناخية، في ظل التأثيرات المتفاقمة على الأوضاع البيئية؛ خصوصاً أن مصر تستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية.

وتقرر خلال الاجتماع إعداد رؤية متكاملة عن المقترح المقدم، وبالتنسيق مع اللجان المعنية بالمجلس، وبما يوسع من دائرة الاهتمام بالقضية محل الطرح.