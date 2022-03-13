هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة لاستيراد دواجن كاملة مجمدة

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، طرح مناقصة عامة عالمية رقم (1) لسنة 2022- 2021 لتوريد دواجن كاملة، وأفخاذ دواجن مجمدة مستوردة، من إنتاج حديث من مناشئ ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية، وأن برنامج الوصول في الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ومن 16 إلى 30 أبريل المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن فترة الوصول تضمنت أيضاً من 1 إلى 15 مايو، ومن 16 إلى 31 مايو، وأن الحد الأدنى للكمية المعروضة 1000 طن للدواجن الكاملة، و500 طن لأفخاذ الدواجن طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وأن العرض مصحوب بخطاب ضمان ابتدائي غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 50 ألف دولار طبقاً لكراسة الشروط، على تقدم العروض على أساس التوريد CIF ميناء الوصول في حالة التوريد من أكثر من منشأ يتم تحديد السعر CIF لكل منشأ على حدة الدفع At Sight باعتماد مستندي.