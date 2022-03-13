التموين تعلن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة اليوم

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إن المجمعات الاستهلاكية التابعة لها مستمرة في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وننشر في ما يلي الأسعار:

- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎ البصل الأحمر بـ4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ8.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ5.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي بـ6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومي بـ11 جنيهًا.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ18 جنيهًا.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيهًا.

‏‎‏‎- الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎‏- بلح بارحي 34 جنيهًا.

‏‎- البسلة 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبناني 25 جنيهًا.

‏‎- ‏ فاصوليا خضراء 28‏ جنيهًا .

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيهًا.

‏‎- يوسفي سكري 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدي 5 جنيهات.

- الفراولة 13 جنيهًا.

‏‎‏