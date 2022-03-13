الرضا ومش بإيدي إلا القبول.. تفاصيل آخر ظهور تليفزيوني للنائبة الراحلة أنيسة حسونة

كتب- يوسف عفيفي:

توفيت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد معاناة استمرت سنوات مع مرض السرطان.

ويرصد "مصراوي" آخر لقاء تليفزيوني للنائبة أنيسة حسونة، على برنامج "الستات" عبر قناة "النهار"، لتروي تفاصيل مرضها وتكريمها من السيدة انتصار السيسي.

وأوضحت حسونة أن مرض السرطان تطور ولم يكن متوقعًا، وبعد إجراء الأشعات ظهرت مشكلة في المخ، وبعد مدة اكتشفت مع العلاج أنه لا غنى عن الكرسي المتحرك؛ ودي أول مرة في حياتي أستعمله.

وتابعت النائبة: "الرضا لمَن يرضى، وربنا كاتب حاجات؛ لأن احنا ماقدمناش غير كده، ويجب أن نتقبلها، ونقول الحمد لله، والنهارده وحش بكرة يبقى أحسن، وإحنا نتقبل اللي ربنا بيبعته لنا ونحاول الصمود، والحمد لله لأن مش في إيدي غير إن أقبل اللي ربنا بيديهولي".

وأضافت حسونة بشأن تكريم السيدة انتصار السيسي لها: "فوجئت بالليل، إن جالي تليفون إن في دعوة دون تفاصيل للتكريم في فعالية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ورعاية السيدة انتصار السيسي.. فقلت هيكرموني على إيه.. والليلة دي ما نمتش فيها لأن ما كنتش أعرف فيها إيه".

وتابعت النائبة: "بعد الاقتراب من السيدة انتصار السيسي لقيتها طيبة ومتواضعة مع ابتسامتها وترحيبها بيَّ، وكان تكريم كبير بالنسبة إليَّ، وكانت مفاجأة سعيدة وحسيت إن بلدي بتطبطب عليَّ، وكان يوم من أجمل الأيام.. واليوم مشي بسلاسة وود".

أنيسة حسونة هي كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

خاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.

اقرأ أيضاً:

وفاة الدكتورة أنيسة حسونة بعد صراع مع السرطان