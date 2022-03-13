وزير الأوقاف: توفير 300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستقوم بتوفير 300 طن لحوم من مشروع "صكوك الإطعام"، و1200 طن سلع غذائية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الأحد - "أنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال التنسيق المستمر بينها وبين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، ستقوم الوزارة بمضاعفة كمية اللحوم التي تقوم بصرفها عن طريق مشروع (صكوك الإطعام) من مائة طن شهريا؛ لتقوم بصرف 300 طن في شهر رمضان".

وأشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف ستقوم بصرف 1200 طن سلع غذائية في الشهر الكريم بواقع 600 طن أرز و600 طن سكر تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم.