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وفاة الدكتورة أنيسة حسونة بعد صراع مع السرطان

11:57 ص الأحد 13 مارس 2022
وفاة الدكتورة أنيسة حسونة بعد صراع مع السرطان

النائبة أنيسة حسونة

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كتب - أحمد جمعة:

توفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

أنيسة حسونة صراع مع السرطان مستشفى الناس للأطفال مرض السرطان وفاة أنيسة حسونة

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