إعلان

الحكومة تكشف حقيقة نقص الأدوية بمختلف المستشفيات الحكومية

10:45 ص الأحد 13 مارس 2022
الحكومة تكشف حقيقة نقص الأدوية بمختلف المستشفيات الحكومية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.

وقال المركز، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.

كما شددتا على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن.

وأشارت الوزارتان إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

275661617_357610599742700_5895161543869351598_n

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المستشفيات الحكومية الحكومة وزارة الصحة المستلزمات الطبية نقص الأدوية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. حالة الطقس في 6 أيام.. أمطار متوسطة ورياح في هذه المناطق
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا