الطقس اليوم.. أجواء شتوية باردة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

حالة الطقس في 6 أيام.. أمطار متوسطة ورياح في هذه المناطق

لا يفضل ري القمح بهذه المناطق.. رسالة عاجلة من الأرصاد الجوية للمزارعين

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الشتوية الباردة وانخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":" يسود طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب البلاد نهارا"

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم ١٧ درجة مئوية والسواحل الشمالية ١٥ درجة مئوية شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، متابعة:"لذا لا يفضل ري القمح في هذه الفترة بهذه المناطق".

ومن المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.