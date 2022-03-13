حدث ليلا| امتحان للطلاب العائدين من أوكرانيا.. وانخفاض الأسعار خلال أيام

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"مكافحة كورونا" تكشف موعد إلغاء الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول بنسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 70% من المواطنين سيلغي الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في السعودية، ومن المتوقع بلوغ هذه النسبة في شهر مايو أو يونيو المقبل.

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صور.. تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق والمحال التجارية في البحر الأحمر

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب عن تشكيل لجنة من مكتب التموين والإدارة الصحية لشن حملات تموينية يومية لمراقبة الأسواق ومتابعة تاريخ صلاحية السلع التموينية ومنع احتكارها، ومتابعة تجهيزات الشوادر لبيع جميع مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

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التعليم العالي: 2500 طالبًا عائدًا من أوكرانيا يرغبون في التحويل للجامعات الأهلية والخاصة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات الأهلية والخاصة طبقًا لقرارات الأسبوع الماضي بلغ 2500 طالبًا وفقًا للاستمارة الموحدة التي جرى تدشينها عبر وزارتي الهجرة والتعليم العالي.

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روسيا تتهم "النازيين الأوكرانيين" بمهاجمة المباني السكنية في ماريوبول ونهبها

اتهمت وزارة الدفاع الروسية من وصفتهم بـ"النازيين الأوكرانيين" بمهاجمة المباني السكنية في ماريوبول ونهب ممتلكات السكان وإطلاق النار على من يقاومهم، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

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قصف مستمر.. صعوبات تعوق إجلاء المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا

أكد مسؤولون أوكرانيون أن عمليات إجلاء المدنيين، من المناطق التي يحاصرها الجنود الروس، في أوكرانيا، تواجه صعوبات معقدة، بسبب القصف الروسي المستمر.

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وزير التعليم العالي: امتحان للطلاب العائدين من أوكرانيا.. ولا مكان لهم بالجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إن الطلاب العائدين من أوكرانيا سيطبق عليهم العديد من الضوابط وسيخضعون لامتحان تقييم مستوى من أجل قبولهم في كلية مناظرة لتخصصهم الدراسي داخل مصر.

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الغرف التجارية: المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع خلال أيام

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع بدأت في الانخفاض والتراجع على مستوى الجملة، بعدما وصلت إلى ذروتها بسبب التضخم العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن يشعر المستهلك بانخفاض أسعار السلع خلال الأيام المقبلة.

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