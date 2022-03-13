الحجز في شقق الإسكان.. شرح كراسات الشروط الجديدة ومواعيد التخصيص بعد التعديل

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عدة تغييرات في حجز شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، خاصة بمواعيد الحجز وكراسات الشروط المتعلقة بالحجز، واستكمال إجراءات التقديم.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية، نظراً لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن، وعليه تم إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.

تفاصيل الحجز الجديدة:

أولا مشروع سكن مصر:

- مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

ويمكن تحميل كراسات الشروط الجديدة من هنا

وتضمن مشروع سكن مصر زيادة عدد الوحدات والتي شملت لأول مرة طرح شقق في القاهرة الجديدة بمصعد كهربائي، لتكون مدينة القاهرة الجديدة والشروق هما فقط الذي يتواجد بههم مصعد كهربائي.

ثانيا.. مشروع دار مصر:

-مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ويمكن تحميل كراسات الشروط الجديدة من هنا

ثالثا.. مشروع جنة:

- مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

ويمكن تحميل كراسة شروط مشروع جنة الجديدة من هنا.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.

مواعيد التسجيل الجديدة:

- غدا الأحد الموافق 13 مارس هو نهاية التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز فقط.

- فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

- بدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز)، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

- يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

- يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

- يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

- تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

- ويكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

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