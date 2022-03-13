حفل لفرقة الإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية يوم الجمعة المقبل

(أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ليلة روحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات يوم الجمعة القادم على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

وتشدو الفرقة بمجموعة متنوعة من روائع الأناشيد الدينية، منها: (رحاب يثرب، أشرقت أنوار محمد، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحان الذي أسرى، بر الوالدين، ليلة الإسراء، المقبولة، صلوا على أشرف إنسان، طلع البدر علينا، دعولى في الفجر، حيوا ربيب العلا، اللهم صلى وسلم، لجل النبى، سلوا قلبى، وأسماء الله الحسنى)، بمشاركة نجومها طه حسين وأحمد العمرى ومحمد حسين وإبراهيم فاروق وحاتم زايد وأميرة أحمد.