القابضة للمياه: نفقد 27% من حجم الإنتاج وهذه حلول لتقليل الفاقد

كتب- محمد عبدالناصر:

رغم عجز المياه التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة نتيجة زيادة عدد السكان المستمر وفي المقابل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، إلا أن نسبة الفاقد في المياه تصل لـ30% طبقا للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال إن نسبة الفاقد في المياه وصل في بعض السنوات لـ30% وأكثر، لافتًا إلى أن الفاقد نتيجة التعدي والسرقات لخطوط المياه، بجانب بعض الخطوط التي تحتاج إلى تغيير وإعادة تأهيل.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم اكتشاف مؤخرا أكثر من 40 ألف وصلة خلسة، من خلال لجان التفتيش على خطوط المياه، لافتًا إلى أن الشركة القابضة لديها خطة لتقليل الفاقد من المياه والذي وصل حاليا لـ27%.

وأكد أن الخطة تعتمد على إحلال وتجديد الشبكات والتي تتكلف أكثر من 15 مليار جنيه، بجانب التوسع في تركيبات العدادات الذكية، وتعظيم دور اللجان لاكتشاف الشركات.

وأكد محمد شتا، مدير مكتب شركة زايلم الأمريكية في مصر والمتخصصة في حلول المياه، أنه يوجد تعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، لإيجاد حلول لتقليل الفاقد في المياه.

وأضاف شتا لمصراوي، أنه يوجد حل يعرف بالكرة الذكية والتي يتم تمريرها في خطوط المياه دون قطع الخدمة، والتي تكتشف الاعطال الموجودة في الخطوط، ويكون بها حساسات عالية الدقة لمعرفة مكان أي تسريب أو فاقد في المياه.

وأشار إلى أن أكثر المناطق التي تم اكتشاف سرقات بها وتعدي على الخطوط التي تقع بين القاهرة والإسكندرية.

وأوضح شتا، أن أحد الحلول لتقليل حجم الفاقد، هو الاعتماد على عدادات المياه الذكية والتي تتكون من حساسات عالية الجودة أيضًا تستطيع احتساب أي نقطة مياه تمر بها، على عكس العدادات القديمة والتى تفتقد إلى احتساب نقاط المياه التي تتسرب من الحنفيات.