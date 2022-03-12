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مدحت صالح يتألق في ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء

10:47 م السبت 12 مارس 2022
  • عرض 7 صورة
    مدحت صالح يتألق في ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    مدحت صالح يتألق في ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
  • عرض 7 صورة
    ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى
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(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حفل ختام فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذى نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافطة سوهاج.

وأحيا الحفل النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الحفل أكدت عبد الدايم أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات وهو ما يؤكد إيجابية التوجه إلى جنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على إعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.

مدحت صالح مهرجان أبيدوس إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة
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