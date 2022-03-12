وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات خريجات التدريب في أسوان

الطقس غدا الأحد: شديد البرودة ليلًا.. وهذه الظاهرة المسيطرة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، مبادرة "مهني ابتكر أسوان الجميلة بلدي وافتخر"، بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومحمد عبدالوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير، معرض منتجات خريجي مركز التدريب الثابت بالمحمودية والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، شمل ملابس جاهزة، ومنتجات، وحرف يدوية، مشيدا بجودة المنتجات ودقة صناعتها، واستمع لشرح من مسئولة التدريب بالمركز عن طبيعة المنتجات، ووجه بأهمية الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تسويق المنتجات بالمعارض، وطلبت إحدى المتدربات أن تقوم المحافظة بتوفير معرض دائم لهم، واستجاب على الفور العضو المنتدب لشركة "كيما"، وأعلن أنه سيقيم معرض دائم لخريجي مركز التدريب والوحدة المتنقلة داخل الشركة.

وسلم الوزير، 7 شنط عدد، و12 ماكينة أوفر وتوب قماش لكل مستلم للماكينات، فضلا عن تسليم 120 منتج من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لمتضرري السيول من أهالي الشلال، وذلك استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.