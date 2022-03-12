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بالفيديو.. الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية في إمبابة

09:43 م السبت 12 مارس 2022
بالفيديو.. الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية في إمبابة

الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية في إمبابة

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(مصراوي):

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، بالإضافة إلى توفير أماكن بديلة للبائعين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للأجهزة المعنية في ذلك الشأن.

وأزالت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة أحد أقدم الأسواق العشوائية الموجودة في المنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار حيث تم إزالة 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة مع توفير أماكن بديلة للبائعين.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته، تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة.

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