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الإفتاء: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة

09:27 م السبت 12 مارس 2022
الإفتاء: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة

دار الأفتاء المصرية

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(مصراوي):

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوزُ شرعًا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة؛ كيوم النصف من شعبان.

يأتي هذا ردًا على سؤال ورد للدار بشأن حكم صيام يوم الجمعة، إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة كالنصف من شهر شعبان.

في الوقت الذي ثبت فيه في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) رواه البخاري (1849) ومسلم (1929)، كما روي مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ).

دار الإفتاء المصرية الصيام النصف من شعبان
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