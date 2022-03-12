القائم بأعمال وزير الصحة يناقش سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، اليوم السبت، بديوان عام محافظة الإسماعيلية.



يأتي الاجتماع في إطار جولة الدكتور خالد عبدالغفار، الميدانية لمتابعة سير العمل بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية والتي انطلقت بها المنظومة في شهر فبراير من العام الماضي.

تناول الاجتماع مناقشة استكمال تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي بمحافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المحافظة، وسكان إقليم القناة، نظرًا للموقع الجغرافي المتميز للمحافظة، حيث تضم المنظومة 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و54 مركز ووحدة طب أسرة، وتضمنت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة 32 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 4 مستشفيات، حتى الآن.

وأكد الوزير أهمية المتابعة المستمرة مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير والتجهيز الجارية بالمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل بالمرحلة الثانية من المنظومة، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المحددة، للتيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية بأقرب منشأة لهم بدلاً من الانتقال إلى أماكن تبعد مقرات إقامتهم.

بحث الوزير مع محافظ الإسماعيلية سبل تعظيم الاستفادة من أساتدة الطب بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات بمستشفى جامعة القناة، للتعاون مع الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الجديدة، في إطار التكامل بين جميع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يعود بالنفع على المرضى.

اطلع الوزير على معدلات تطعيم مواطني محافظة الإسماعيلية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدًا أهمية التوسع في حملات التطعيم للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأكد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة أصبحت تمتلك مستشفيات تضاهي أكبر المنشآت الطبية بمصر، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي والذي يعمل ضمن المنظومة الجديدة، يُعد مدينة طبية متكاملة يتوافد عليها المرضى من المحافظات المجاورة للحصول على خدمات طبية بجودة عالية.

وثمّن محافظ الإسماعيلية جهود الدكتور خالد عبدالغفار وحرصه على متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية في المحافظة على

أرض الواقع، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل لاستكمال تطبيق المنظومة.

يُذكر أن تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات، بينهم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الحالي، بالإضافة إلى بورسعيد، التي انطلقت بها المنظومة في يوليو الماضي، إلى جانب محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.