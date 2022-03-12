بقيمة 250 مليون جنيه.. وزير السياحة يفتتح أكبر منتجع في العين السخنة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فندق تانوك، بمنتجع أزهى بالعين السخنة والذي يستهدف جذب السياحة الدولية بمختلف أنواعها إلى منطقة العين السخنة.

ويضم الفندق 250 وحدة ما بين أجنحة فاخرة وغرف، كما يقدم عدد من الخدمات السياحية والفندقية المتنوعة.

وأشاد الوزير، بالمستوى المتميز للفندق والذي يعد إضافة لإمكانيات العين السخنة السياحية مؤكدا دعم الدولة ومساندتها لكل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية خاصة إلى المناطق الواعدة سياحيا وعلى رأسها العين السخنة لما تتمتع به من عناصر الجذب المتنوعة التي تجعلها قبلة جديدة للسائحين ضمن المقاصد المتميزة بمصر.

شارك في الافتتاح، عددا من القيادات التنفيذية والسياحية والشخصيات العامة وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات الشركة المالكة للفندق، والدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة وناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وجاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير المالكة لمنتجع أزهى وحبيبة الشاعر نائب رئيس مجموعة صن رايز وعددا من رؤساء وأعضاء الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات السياحية، أن إنشاء الفندق داخل منتجع أزهى بالسخنة يستهدف جذب السياحة الدولية لأول مرة إلى منطقة العين السخنة الغائبة عن خريطة السياحة الدولية بمصر رغم ما تتمتع به من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة.

وأوضح الشاعر، أن السياحة في مصر لديها فرص منافسة واعدة رغم الأزمات التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكن هناك أسواق أخرى تتنامى بشكل جيد خلال هذه الفترة مثل دول شرق آسيا والسياحة العربية.

من جانبها، توقعت حبيبة الشاعر، أن تشهد العين السخنة بدء تدفق السياحة الدولية في أقرب وقت بفضل إمكانياتها المتميزة وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة بجانب جوها الساحر ومناظر طبيعية ليس لها مثيل، مؤكدة أن هناك حجوزات بالفعل من عدة دول على فندق تانوك الجديد الذي تم افتتاحه.

وأضافت حبيبة، أن حجم الاستثمارات بالفندق تبلغ 250 مليون جنيه، ويتكون الفندق من 150 غرفة فئة 5 نجوم، ويستهدف السياحة المصرية والعربية والدولية ذات الإنفاق المرتفع.

وأشارت إلى أن ما تتمتع به مصر حاليا من أمن وأمان وما يتم على أرضها من مشروعات للبنية التحتية والطرق وغيرها يجعلها من اكبر الدول جذبا للسياحة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد جاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير المالكة لمنتجع ازهي السخنة، أن افتتاح فندق تانوك يأتي ضمن أهداف الشركة بلغت أنظار الشركات السياحية المصرية وكبار منظمي الرحلات في العالم إلى ما تتمتع به منطقة السخنة من إمكانيات سياحية متميزة والتي تجعلها ضمن أفضل المناطق السياحية الواعدة بمصر، مشيرا إلى أن موقع "أزهى العين السخنة" يوفر لرواده تجربة فريدة وغير مسبوقة من الحياة على مساحة حوالي 400 فدان للتنمية العقارية، ويعد أكبر مشروع سياحي بمنطقة العين السخنة بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه.

ويشمل المشروع واجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر في منطقة سياحية شديدة التميز بجمالها الطبيعي وعيونها الكبريتية ورمالها البيضاء على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر.

وأوضح بهجت، أن المشروع يوفر أكثر من ٤ آلاف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، بينما تستمر الشركة في ضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ومن خلال مشروعات متميزة.