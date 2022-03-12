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الجيزة: إعدام لحوم فاسدة بمطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة- فيديو وصور

07:59 م السبت 12 مارس 2022
  • عرض 2 صورة
    إعدام لحوم فاسدة بمطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة
  • عرض 2 صورة
    إعدام لحوم فاسدة بمطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي العجوزة وإدارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية، حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشوارع جامعة الدول العربية وسوريا وسور نادي الترسانة بحي العجوزة.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات سورية بسور نادي الترسانة، وتم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

مأكولات سورية العجوزة لحوم فاسدة
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