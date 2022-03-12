محافظ القاهرة: ضبط 60 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء

(أ ش أ):

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة، تمكنت من ضبط 60 طنا من السلع التموينية الأساسية (الزيوت والسمن والفول) بمخزن بالمرج، كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة، بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة - في تصريح صحفي - على أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

كما أكد أن هناك تكثيفا للحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 60 طنا من السلع التموينية منها 17 ألف علبة سمن وزن 650 جم، و6600 علبة سمن وزن 1.5 كجم و9600 زجاجة زيت وزن 1 كجم، و10 آلاف زجاجة زيت وزن 2.25 كجم، و15 ألف علبة فول مدمس وزن 400 جم، وتم تحرير محضر بقسم شرطة المرج، فيما قامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.