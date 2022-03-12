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رسميًا.. الأوقاف تعلن إغلاق مسجد الإمام الحسين

07:10 م السبت 12 مارس 2022
رسميًا.. الأوقاف تعلن إغلاق مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، السوم السبت، إغلاق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بشكل مؤقت، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطويره من سرعة إنهاء الأعمال.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير للهيئة الهندسية لما يبذلونه من جهد في تطوير مساجد آل البيت (رضي الله عنهم أجمعين)، مع تأكيدها أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها.

مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف إغلاق مسجد الإمام الحسين

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