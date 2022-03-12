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مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية 26 مارس

04:40 م السبت 12 مارس 2022
مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية 26 مارس

مستشفى المعادي العسكري

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كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عن استضافة المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي للدكتور رامي منصور، رئيس قسم التصوير الطبي والأشعة التداخلية للجهاز العضلي والعظمي والعمود الفقري بمستشفيات جامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة والجمعية الملكية البريطانية لأطباء الأشعة في الفترة من 26 وحتى 31 مارس الحالي.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الدكتور رامي، يقوم خلال تلك الفترة بمناظرة الأشعة الخاصة بأمراض الجهاز العظمي والعضلي وإصابات الملاعب وعمل أبحاث الموجات فوق الصوتية للمفاصل وعلاج آلام المفاصل والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي بالحقن الموضعي تحت الأشعة التداخلية (بدون جراحة).

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا ما عدا يوم الخميس.

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