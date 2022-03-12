التموين: توريد أكثر من 4 ملايين طن قصب سكر حتى الآن

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 4.693 مليون طن، أنتج نحو 489 ألفا و359 طنا من السكر حتى الآن.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر شهر أبريل القادم.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت وزارة التموين رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.