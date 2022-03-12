خطوة لتقليل الأسعار.. برلماني يشيد بقرار وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة د.نيفين جامع، وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة، إلى خارج البلاد؛ بدءًا من أمس الجمعة، لنحو ثلاثة أشهر.

وقال أبوعايشة إنه قرار جاء في توقيت مهم للغاية، وسيؤدي إلى تحجيم انفلات أسعار السلع الرئيسية والأساسية، بسبب موجة التضخم العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية.

ونوه أبوعايشة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، بقرار وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة للخارج طيلة هذه الشهور، قائلًا إنه سيدفع إلى توجيه كل الإنتاج للسوق المحلية الداخلية، بما يدفع إلى تقليل أسعارها وتوافرها وعدم وجود أي نقص فيها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه يثمن خطوة وقف تصدير هذه السلع والحبوب تمامًا، ويعتبرها خطوة رائدة من وزارة التجارة والصناعة والحكومة، بتوجيهات الرئيس السيسي للعمل على توفير هذه السلع بالأسواق.

واختتم أبوعايشة بأن "موجة الغلاء" عالمية ولها أسباب عدة؛ منها حظر الولايات المتحدة النفط الروسي، وحظر روسيا تصدير بعض السلع الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي؛ ولكن تحركات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظروف العالمية، والعمل على مراقبة الأسواق والتصدي للمحتكرين والذين يخزنون السلع ويحاولون التلاعب بالأسعار جاد وحاسم للغاية.