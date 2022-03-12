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رئيس الوزراء يهنئ محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة

03:17 م السبت 12 مارس 2022
رئيس الوزراء يهنئ محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

تلقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتهنئة قيادة ومواطني المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة، اليوم السبت، نصت البرقية المرسلة من رئيس الوزراء على: "يطيب لي أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة الجيزة أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة وإني إذ انتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".

يذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى في 31 مارس من كل عام.

أحمد راشد العيد القومي لمحافظة الجيزة مصطفى مدبولي الجيزة
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