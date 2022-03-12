غدا.. "تنسيقية الشباب" تناقش تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية في مصر

كتب- محمد نصار:

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء غد الأحد، صالونا نقاشيا لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

وقالت التنسيقية، في بيان، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وسيُعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب.