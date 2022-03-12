القوى العاملة: تعيين 438 شابا منهم 4 "قادرون باختلاف" بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 438 شابا منهم 4 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1217 شابا، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن توفير 107 فرص عمل.

وقال الوزير إن المديرية في مجال التفتيش العمالي فتشت على 207 منشآت بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 85 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضرا، وعمل 19 حملة تفتيشية، وبحث 11 شكوى عمالية، وتم عقد ندوتين للتوعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة، وشركة الأقصى بـ "فارسكور".

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من منى الأطروش، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر فبراير الماضي تم التفتيش على 188 منشأة وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إداري وعقد 7 ندوات توعية، فضلا عن تلقي 16 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 3 شكاوى منهم، وشكوتين منها تم تسويتهما وديا، و10 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، أجرت المديرية عمل رعاية صحية لـ 30 عاملا من المسجلين بإجمالي 11 ألفا و497 جنيها، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 5 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.