مطالب بتعديل تشريعي على قانون التأمينات والمعاشات للعاملين بالبناء والأخشاب

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة العمل على التواصل مع كل الجهات المعنية؛ لتأكيد حق العمال في وضع اللوائح التي تنظم عملهم، ورفض مشروع اللائحة الموحدة التي تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام إقرارها، مع تأكيد رفض أي قرار من شأنه الانتقاص من حقوق العمال.

وأوصى أعضاء الجمعية العمومية، برئاسة عبد المنعم الجمل، بأهمية التواصل مع القواعد العمالية لتحديد مطالبهم بقانون العمل الجديد، والمقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا.

واتفق أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة فتح قنوات مع كل الجهات في قطاع التدريب، لتعظيم الاستفادة من مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، في تقديم خدماته للمؤسسات والأفراد لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة التي تحتاج إليها سوق العمل.

ودعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الحكومة ومجلس النواب، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون التأمينات والمعاشات، لمعالجة بعض الإشكاليات التي يعانيها العمال وفي مقدمتها المعاش المبكر.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية، ومكاتب الاشتراكات واللجان المهنية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة، لتعريف العمالة غير المنتظمة بتفاصيل بروتوكول التعاون بين النقابة وشركة مصر للتأمين وبحث سبل استفادتهم منه.

وأعلنت الجمعية العمومية دعمها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيد تأييد عمال مصر ومساندتهم لما تشهده الدولة من إنجازات غير مسبوقة بالقطاعات كافة؛ لا سيما ما يتعلق بالمشروعات القومية.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية الشكر إلى القوات المسلحة على دورها في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي، فضلًا عن دورها المجتمعي في خدمة أبناء الشعب.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية للعاملين بالبناء والأخشاب، بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد.